Oltre ad avere in scuderia alcuni dei migliori e più pagati giocatori al mondo, Mino Raiola può godere di una folta schiera di talenti molto promettenti, spesso olandesi. Tra questi c’è Donyell Malen, attaccante del PSV che ha rotto il guscio dello status di sorpresa lanciandosi ad alti livelli. Ben due gli assist nel big match contro l’Ajax, che hanno acceso l’interesse della Serie A. Come riporta Calciomercato.com, sul classe 1999 ci sono sia Juventus che Milan, come obiettivo per la prossima stagione.