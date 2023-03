Occorrerà spezzare la maledizione. E allora può riuscirci solo un mago. Un mago come Angel. Come racconta Tuttosport, la Juve non supera un ottavo di finale dai tempi di Cristiano Ronaldo. Ottavi che nelle ultime tre edizioni della Champions hanno visto la Juventus eliminata contro il Lione nel 2019-20, contro il Porto nel 2020-21 e contro il Villarreal nella scorsa stagione.Bene, è un'altra storia. Anche perché stavolta si tratta di Europa League e con una partita anche più abbordabile. Sono passati quattro anni dall’ultima volta che la Juve ha superato questo turno in Europa, in una serata speciale non solo per questo motivo. Dalla super sfida con l'Atletico Madrid la Juventus di Allegri non trova continuità oltre le grandi sedici d'Europa, stavolta d'Europa League, ai quarti adesso la Juventus deve tornarci. Per TS, Allegri proverà a progettare un altro capolavoro, "chiedendo ai giocatori di realizzarlo, ma oggi come allora c’è un campione a cui allenatore e compagni guardano perché con la sua classe sublimi il lavoro di tutti. A prescindere dal numero dei gol: Di Maria è prima di tutto un creatore di calcio".