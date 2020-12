Maledetto fuorigioco. La Juventus è la squadra alla quale ne sono stati fischiati di più in Serie A da inizio stagione. I bianconeri infatti sono stati trovati 41 volte oltre la linea dei difensori avversari, per informazioni chiedere ad Alvaro Morata che è un habitué di questa speciale statistica. Dietro ai bianconeri c'è il Parma, con un fuorigioco fischiato in meno. Poi Bologna (39), Milan (38), Udinese (36) e Genoa (35). E' sicuramente un aspetto sul quale Pirlo dovrà lavorare per invertire la tendenza nella seconda parte di stagione.