Passa la Juve, nonostante lo 0-0. Dopo più di 90 giorni senza calcio la Juve è tornnata, senza regalare però un gol ai suoi tifosi virtuali, sparsi per l'Italia davanti ai televisori. Passa la Juve in virtù dell'1-1 dell'andata e si qualifica per la finale di Roma, con la Coppa Italia che adesso si fa obiettivo concreto. Partono forte i bianconeri, volano per mezz'ora e poi si piantano. Ronaldo sbaglia un rigore, Rebic si fa espellere e il Milan si difende, con la Juve che cerca spazi senza trovarli. Pochi i pericoli corsi, con Buffon inoperoso. Dybala e Douglas Costa brillano, i terzini piacciono così come Bentancur, ma Ronaldo stecca. E il centrocampo non va certo meglio, anzi...



