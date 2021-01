Dopo il "semaforo verde" della giornata azionaria di ieri, torna a soffrire la Borsa italiana in questo ultimo giorno di attività di gennaio: l'indice Ftse Mib fa registrare un complessivo -1,57%. In questo contesto chiude in ribasso il titolo Juventus: -0,65%. Una percentuale che va a peggiorare un trend mensile da -6,80% e uno annuale da -35,62%.

In contrasto con questi numeri negativi, c'è da segnalare la riduzione di quasi 2 punti dello Spread Btp/Bund, che adesso si attesta su quota 116.