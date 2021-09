Giornata negativa per la Borsa di Milano, che fa registrare un complessivo -0,64% con pochi titoli a chiudere in rialzo. E tra questi non c'è Juventus, che fissa la propria performance odierna sul. Ormai risicatissimo il segno verde su quella dell'ultimo mese, ora ridotta a +0,13%. Resta naturalmente in rosso la performance dell'ultimo anno: -15,88%.Per quanto riguarda invece lo Spread Btp/Bund, il dato è coerente con le difficoltà generalizzate di oggi: risale e ora si attesta su quota 106 punti.