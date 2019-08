Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve non è ancora al massimo del suo progetto sarrista. "La squadra è piaciuta... un po' sì e un po' no", la stretta del quotidiano sportivo. Che sottolinea come all'inizio del secondo tempo si siano alzati i tempi, quando però la Triestina, squadra da Lega Pro, aveva ormai fatto diversi cambi. Nel finale, invece, Steffé è andato vicino a a pareggiare la gara: lì i bianconeri avevano mollato, proprio di polmoni. E anche nel gioco resta qualche dubbio: bravi a recuperare alto la palla, oltre alle classiche giocate dei campioni. Ma male in costruzione: non c'è fluidità e la palla è sempre in bilico. Nelle prossime settimane, urge una crescita.