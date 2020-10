L'Italia femminile ha perso 3-1 a Empoli contro la Danimarca una partita molto importante ai fini della qualificazione agli Europei dell'anno prossimo. Nelle file nordiche c'era in mezzo al campo Sofie Pedersen, che ha sconfitto ben 8 compagne di club (della Juve Women solo Caruso non è entrata in campo). Gol "olimpico" di Sorensen e doppietta di Nadim. Accorcia le distanze per le azzurre Giacinti su assist di Bonansea. Quest'ultima unica gioia "bianconera", in un match che ha visto un paio di incertezze da parte del portiere Giuliani. Ora l'Italia dovrà puntare a qualificarsi come migliore seconda del girone.