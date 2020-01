Your browser does not support iframes.



Le voci di mercato e di un futuro in Premier League sono per ora soltanto un pensiero lontano per Daniele Rugani e la compagna Michela Persico. I due si sono goduti le vacanze natalizie al caldo in un bellissimo atollo delle Maldive che ha permesso alla splendida Michela di mettere in mostra un fisico incredibile; già l'altro ieri, il ritorno a Torino per la ripresa degli allenamenti. Foto super-sexy in bikini in spiaggia, uscendo dall'acqua e insieme al difensore della Juventus che noi vi mostriamo nella nostra gallery.