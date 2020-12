Siparietto a Sky Sport sull'asse Genova-Milano. Due amici ed ex compagni in collegamento: da una parte c'è Andrea Pirlo, che ha appena vinto la partita contro il Genoa, dall'altra Paolo Maldini in attesa che iniziasse Milan-Parma. Aspettando il risultato finale di San Siro, con i tre punti conquistati oggi la Juve è salita a -3 dal Milan. Pirlo sa che di strada da fare ce n'è ancora tanta: "Faccio i complimenti a Paolo, sta facendo un po' troppo bene". Maldini sorride e fa il misterioso: "Ricordati la nostra telefonata di quest'estate", "sì sì, me la ricordo" replica Andrea.



Maldini dribbla i più curiosi che gli chiedevano cosa si fossero detti, e alla fine vuota il sacco: "L'avevo chiamato per fargli i complimenti dopo l'annuncio come allenatore dell'Under 23 e gli ho chiesto se stesse andando in prima squadra. Lui mi chiese stupito come facessi a saperlo. Diciamo che sono stato tra i primi ad aver avuto la notizia".