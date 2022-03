Da diversi mesi il nome di Franck Kessié è al centro del mercato, in mancanza di un accordo per il rinnovo del contratto con il Milan che scadrà il prossimo giugno. Nelle ultime ore il Barcellona sembra aver superato la concorrenza delle altre pretendenti, tra le quali ci sarebbe anche la Juventus: della situazione ha parlato anche il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini: "Barcellona su Kessié? È normale - ha detto a Mediaset nel pre-partita del derby - è un giocatore a scadenza e non abbiamo ancora un accordo. La linea è quella dettata dal club, dalla quale non ci scostiamo assolutamente".