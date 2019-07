Nel giorno della prima conferenza stampa da tecnico del Milan di Marco Giampaolo, tutta la dirigenza a rapporto per supportare il nuovo allenatore che ha il compito di risollevare le ambizioni europee dei rossoneri. Tra questi non poteva mancare Paolo, il quale - interrogato sul futuro di Donnarumma, accostato anche alla Juventus - non ha avuto dubbi: "​Per l'importanza di Donnarumma per il calcio italiano e mondiale si sono spese tante parole. Ce l'abbiamo, l'idea di averlo con noi per tanto tempo è la prima che ci passa per la testa. In questo momento siamo in questa posizione", le sue dichiarazioni registrate da Calciomercato.com.