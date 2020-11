Nel pre partita di Napoli-Milan Paolo Maldini ha analizzato la situazione di Hakan Calhanoglu, trequartista rossonero in scadenza di contratto sul quale ha messo gli occhi anche la Juventus. I bianconeri ci stanno pensando davvero in caso di mancato rinnovo con il Milan, a zero sarebbe un'ottima occasione che Paratici non vuole farsi sfuggire. Ecco le parole di Maldini a Sky Sport: "Stiamo provando a tenere Calhanoglu, ma dobbiamo essere d'accordo in due".