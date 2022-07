Il dirigente del Milan, Paolo Maldini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Milan TV, dove ha parlato anche di quella che sarà la sosta per i Mondiali in Qatar che inizieranno a dicembre.'Bisogna abituarsi. Ci siamo abituati al Covid, alle sospensioni, alle partite senza tifosi. Dobbiamo abituarci, sarà una stagione totalmente divisa in due'.