Paolo Maldini, direttore sviluppo strategico area sport del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN. L’ex capitano rossonero ha avuto modo di ricordare un momento della propria carriera in cui ha saputo gestire un team sotto stress: "Prima della finale di Manchester contro la Juve. Siamo tornati in finale dopo 9 anni, molti compagni non erano mai stati in una finale di Champions League. Ho dovuto fingere di essere la persona più tranquilla del mondo e tutti mi dicevano 'ma cavolo Paolo come fai a essere così tranquillo?' e io dicevo 'eh sai è l'abitudine!' e invece dentro di me avevo il fuoco, però sono riuscito a gestire quella pressione. Si stupivano che dormissi... ma avevo preso una pastiglia per dormire".