A pochi istanti dalla sfida di Cagliari, il dt del Milan, Paolo Maldini, ha parlato a Sky Sport: "Campioni d'inverno? Essere lì o dietro di un punto non cambia il senso di questa stagione, completamente diversa dall'ultima. Essere campioni d'inverno non vale assolutamente niente rispetto al fine stagione".



MANDZUKIC - "E' la conferma di una strategia: la nostra sarà una squadra giovane ma con rinforzi pronti. L'abbiamo adottata l'anno scorso e ci ha portato ad avere grandi risultati, continueremo su questa strada. Ibra ha dato il suo ok? Non è proprio così, conosciamo bene il suo carattere, abbiamo avuto l'occasione di parlargli, la società decide. Non ci consultiamo con i giocatori per prenderne altri, abbiamo contatti continui con l'allenatore, che deve dare l'ok su operazioni così. Nel calcio non servono solo bravi ragazzi: non che Mario non lo sia, ma serve gente determinata".