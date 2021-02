A pochi minuti da Roma-Milan, il direttore sportivo dei rossoneri Paolo Maldini ha parlato a Sky Sport spiegando l'esclusione di Romagnoli ma mandando anche una frecciatina alla Juventus con un occhio puntato sulla classifica: "Se il Milan ha 17 punti in più rispetto all'anno scorso, in una posizione diversa perché siamo secondi e lo saremo ancora stasera qualsiasi sia il risultato, lo dobbiamo ai giocatori che ad oggi hanno giocato tutte le partite e Romagnoli è tra questi". Il Milan è secondo a +3 sulla Juve, con una vittoria potrebbe andare a sei punti di vantaggio ma i bianconeri hanno sempre una gara in meno da recuperare contro il Napoli.