Paolo Maldini è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Atalanta che ha riportato il Milan in Champions League: "(A domanda di Caressa: ‘senti, noi siamo il Milan, questa è casa tua, ma noi siamo il Milan. Se va bene, questa è casa tua, altrimenti arrivederci’) Fai tu, Fabio! (ride, ndr). Ci sarà tempo, non troppo. Siamo molto distanti? Stasera non posso dire nulla, non è neanche giusto credo dire qualcosa stasera. Come ho detto prima, abbiamo parlato poco ma non abbiamo mai detto bugie. Questa sera non è il momento di parlare ma è di festeggiare e Gigio era uno dei più contenti. E' un'impresa che passa anche dalle sue parate".



MUSICA CHAMPIONS - "Il Milan non la sente da sette anni, ma questo non è un punto di arrivo. Siamo contenti e abbiamo fatto un percorso fantastico, ma il Milan deve essere stabilmente in Champions anche per competere con gli altri club. Il fatturato è quasi un'equazione rispetto al risultato, per crescere dobbiamo stare stabili in Champions League come lo sono stati il Napoli e la Roma, come lo sono l'Inter e la Juventus".