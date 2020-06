Paolo Maldini, dirigente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida di San Siro contro la Roma, facendo un punto sulla situazione contrattuale di Donnarumma, accostato in sede di mercato alla Juventus: "​Incontri per il rinnovo di Donnarumma? Sul tavolo ci sono tante cose e sicuramente il Milan ha il dovere di provare a tenere un giocatore importante come Gigio. Per quel che rappresenta come giocatore, simbolo visto che ha iniziato nelle giovanili. E nel mio modesto parere è il miglior portiere al mondo. Ibrahimovic? Sono situazioni diverse, Gigio non ha il contratto in scadenza mentre Ibra sì".