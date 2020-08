Paolo Maldini, dt del Milan, parla anche di Gianluigi Donnarumma, portiere in passato seguito anche dalla Juve, nel corso della conferenza stampa che ha dato il via alla stagione: "Stagione iniziata con un anno di contratto? Sì, è un problema, ma è giusto pensare ora alla situazione Zlatan per poi pensare al rinnovo di Gigio. Abbiamo grande fiducia, possiamo offrirgli la miglior soluzione possibile per il proseguo della sua carriera. Sì, c'è una sorta di "preoccupazione" perché è l'ultimo anno, ma siamo pronti a fare offerte adeguate al valore del giocatore".