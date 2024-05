Le parole di Paoloa Radio Serie A:- "L'Inter ha una struttura dell'area sportiva. C'è un'idea ben precisa con contratti lunghi. Si da sempre poca importanza alla gestione del gruppo, non è un caso che il Napoli sia andato così male dopo l'addio di Spalletti e Giuntoli. I calciatori li considerano tutti come macchine, ma hanno bisogno di qualcuno che parli con loro e gli dica come stanno le cose".