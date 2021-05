Nel corso di una diretta Twitch sui canali ufficiali del Milan, Paolo Maldini annuncia l'addio di Donnarumma: "Io credo che si debba ringraziare tutti i giocatori che hanno fatto questa stagione incredibile. Gigio è stato protagonista, un leader, spesso il capitano. A volte la gente fa fatica a capire cosa vuol dire essere professionista. Essere professionista vuol dire anche essere pronto a cambiare casacca. E' difficile trovare carriere che iniziano e finiscano in un posto. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto e Gigio l'ha fatto, lui non ha mai mancato di rispetto al Milan. Le strade si dividono e non posso che augurare il meglio". E ora, la Juve, può partire all'assalto del portiere classe '99.