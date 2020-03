L'emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio anche il calcio. Ne ha parlato anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, di un ipotetico dello stop delle competizioni sportive ai microfoni di Sky Sport. Le parole di Malagò: "Tutti gli sport, giorno dopo giorno, ipotizzano un rinvio delle attività. Ognuno ha una propria speranza, un’ambizione. Tutti presuppongono che la situazione ritorni alla normalità. Qui comanda solo il Covid-19. Se questo non sarà possibile, dovrà programmare il piano B. Navighiamo a vista e chi sta per mare e non solo, capisce di cosa sto parlando".