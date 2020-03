Intervenuto a 'Tutti Convocati' su Radio 24, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha dichiarato: "Stagione cancellata per il rugby? Scelta opinabile, si può discutere, è chiaro che non hanno voluto aspettare. Se è vero che le Federazioni hanno l'onere e l'onore di organizzarsi in autonomia, è anche vero che ci sono ordinanze e non puoi dare garanzie di sicurezze. Non sono contrario a quanto fatto, ma non condivido il timing. La mia opinione è che in altri sport si arriverà a quanto fatto dal rugby, non so se in tutti".



SULLA SITUAZIONE - "In Italia ci gestiamo autonomamente, con il Governo, il Coni e le Federazioni. C'è poi un problema fuori dai confini, stamattina ho avuto una chat con un gigantesco Thomas Bach che ha fatto un report analitico dall'inizio del coronavirus al rinvio degli Olimpiadi. La nuova data sarà ufficializzata da qui a tre settimane. Oggi comanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità: se loro non ci danno una speranza, non va illuso nessuno".



SU MILANO-CORTINA - "La squadra lavora da casa ma è qualificata e operativa, l'organigramma sta andando avanti. La riflessione non è sugli impianti sportivi, il 90% già c'è. Però c'erano opere non previste dal dossier, che spettano al Governo. Il lato positivo è che si era candidata Roma, poi il sindaco rinuncia. Parte poi una situazione Piemonte-Milano, Torino si tira indietro e si inserisce il Veneto con Cortina. Nove mesi fa, il 24 giugno, abbiamo vinto: pensate se non trovavamo la finestra in quel momento...ci saremmo dovuti ritirare".



SU UN'ESTATE DOMINATA DAI CLUB - "Non lo so, dipende da Fifa e Uefa. Bach è stato un gigante: dice che da adesso tutti devono fare sacrifici".