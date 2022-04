Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha detto la sua anche sulla Superlega. Ecco le sue dichiarazioni: "Soluzione ai mali? Mi chiedo se la Champions non lo sia già. Avete visto il solco che si sta creando tra chi vi accede e chi resta fuori? Non mi sembrano maturi i tempi per creare un’ulteriore dinamica di upgrade". E sull'esperienza di Cristiano Ronaldo alla Juve: "I 31 milioni di CR7 si giustificano in parte con lo sconto fiscale previsto dalla legge sull'ingresso degli stranieri in Italia, l’aumento di altri ingaggi non ha invece alcuna pezza a colori".