Il presidente del CONI Giovanni Malagò, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della semifinale di Conference League tra Roma e Leicester in cui ha prima esaltato la prova dei giallorossi, poi ha fatto una chiosa anche sulle squadre italiane nelle competizioni europee.



'Non è la coppa più prestigiosa ma da qualche parte bisogna cominciare, può essere un monito a tutte le altre squadre. Non penso che nessuno abbia mai snobbato le coppe ma a volte bisogna fare anche qualche sacrificio'.