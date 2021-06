A Il Fatto Quotidiano, Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato della questione Superlega: "È evidente che non puoi svegliarti e fare domattina una cosa privatistica, a meno che non esci dal sistema. Quello NBA è un modello unico, ma loro fanno tutto, non rispondono alla federazione mondiale o continentale di pallacanestro, sono un unicum, il calcio risponde a UEFA e FIFA. C'è un commissioner che gestisce al 100% tutto quello che succede. Non puoi prendere il lato bello e interessante di quel prodotto mantenendo la nostra mentalità".