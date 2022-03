Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di Ansa dopo l'elezione di Lorenzo Casini, il nuovo Presidente della Lega Serie A. Queste le sue parole:



MALAGÒ - "È sempre positivo quando c'è un presidente, era qualcosa di indispensabile e in certi versi doveroso. In bocca al lupo, c'è tanto da rifare ma penso che lui lo sappia. I nodi al pettine per le problematiche della Lega li sanno tutti gli appassionati di calcio il suo compito sarà recuperare l'unanimità perché per certe decisioni è indispensabile la compattezza della Lega. È sempre facile a dirsi, più complicato a farsi".