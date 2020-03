Giovanni Malagò, presidente del CONI, a GianlucaDiMarzio.com conferma la sua idea sullo sport per questo momento di emergenza: "Buon senso e responsabilità, fin da subito, ci hanno indicato la via… altro non si sarebbe potuto fare che fermarsi. Il problema non sono le porte chiuse, bensì la tutela della salute degli atleti. Ci dicono che non dobbiamo avere contatti e poi li lasciamo gareggiare? E se uno di loro avesse un problema? La risposta a questi interrogativi è e dovrebbe essere dettata soltanto dal buon senso".





Malagò spiega la sua idea in merito: "Non possiamo imporre, ovviamente, regole agli organi sovranazionali, ma la situazione – e non solo in Italia – è talmente grave che, crediamo, per quanto è di nostra competenza, non si possa fare a meno di fermare tutto. L'Uefa? Non è una decisione di mia competenza. Io posso dire che sono rimasto stupito del fatto che non si sia ancora deciso di fermare le varie Coppe, ma – ripeto – non è un argomento su cui posso avere delle competenze dirette. Capisco che ci siano degli interessi, economici e sociali, ma la salute è un bene primario e deve essere messo al primo posto".