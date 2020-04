Giovanni Malagò, presidente del Coni, è intervenuto a Tgcom24, spiegando: "Non è possibile generalizzare tutto tra sport individuali e collettivi. Il mio ragionamento, sostenuto sempre senza alcuna polemica, è che sarà un caso ma tutti gli sport hanno preso decisioni sofferte diverse dal calcio". In questa fase di stand by si sta discutendo sulla ripresa del campionato, che con le dovute precauzioni e la massima sicurezza dovrebbe ripartire per portare la stagione regolarmente a termine. La Juventus, come gli altri club, è in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Figc o Governo per poter ricominciare ad allenarsi.