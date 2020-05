Parla Giovanni Malagò. Il presidente del Coni, presente all’iniziativa del Bologna FC Webiner, ha risposto ad alcune domande sulla ripresa dello sport: “Sono 10 settimane che lavoriamo a capofitto su questo tema: il Governo ci ha chiesto di preparare un documento, che è la bibbia per la ripresa. In tutto sono ben 404 pagine in cui ci sono relazioni chieste ad ogni singola federazione, chiamate ad indicare le proprie peculiarità. Presenti anche le indicazioni del Politecnico di Torino per i divisori, i materiali, gli ambienti, più un report con la federazione dei medici sportivi. Oggi, a questo punto del lavoro, ci sono tutti i presupposti per la ripresa delle attività, che un tema diverso rispetto alla ripresa delle competizioni, ma per la seconda è necessaria la prima”.