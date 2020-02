A fine febbraio la Juventus è ancora in testa alla classifica. Ordinaria amministrazione ormai, per una squadra che nelle ultime stagioni ha letteralmente ammazzato il campionato festeggiando lo scudetto sempre con ampio anticipo. Quest'anno però le cose stanno andando diversamente, perché la Lazio è lì a -1 (60 punti i bianconeri, 59 la squadra di Inzaghi) e l'Inter, un po' più lontana, a -6. Stavolta - forse - ci sarà da lottare fino alla fine, come sostiene anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, che quando in un'intervista sul Corriere dello Sport gli chiedono se sia finita la dittatura della Juve, risponde: "Mi pare un dato acquisito".