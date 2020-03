Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato un'intervista a Libero, in cui ha parlato anche di Olimpiadi e Europei, in programma la prossima estate, ma a rischio a causa del coronavirus: "L'accensione della fiaccola? Una cerimonia a porte chiuse, non certo all’insegna della mediaticità, ma simbolicamente importantissima: andava fatto perché una resa sarebbe inaccettabile”.



OLIMPIADE RINVIATA? - “Io penso di no, sarebbe un tradimento al senso dei giochi. L’Europeo si può spostare di tre mesi, o fra un anno: sono questioni limitate al calcio. Le Olimpiadi abbracciano tutto lo sport, pensate solo a quanto sarebbe difficile incastrare la stagione NBA".