Guai in vista per Giovanni Malagò. Come riporta il Corriere della Sera, il presidente del Coni è indagato a Milano con l’ipotesi di falso nella vicenda Lega Calcio, della quale fu commissariato. In particolare, l’accusa sarebbe quella di aver dichiarato il falso nel verbale, quando fu presidente dell’Assemblea con la quale il 19 marzo 2018 le 20 squadre di Serie A elessero ‘per acclamazione’ Gaetano Miccichè. Venerdì, come si legge sul quotidiano, i due pm milanesi Paolo Filippini e Giovanni Polizzi con l'aggiunto Maurizio Romanelli hanno chiesto al notaio Giuseppe Calafiori di esibire gli iniziali voti a scrutinio segreto, in virtù della registrazione acquisita a gennaio e delle 'plurime irregolarità' addotte dal procuratore vicario Figc Giuseppe Chiné in un'istruttoria sportiva archiviata. Il reato ipotizzato richiede la qualificazione pubblicistica della Lega, che però in un'altra indagine dei pm sui diritti tv venne bocciata nel 2017 dal gip Accurso Tegano. Malagò, sempre al Corriere, si è detto tranquillo: “Sono tranquillo, tutti sono sempre stati a conoscenza dei fatti che si sono svolti nell’assoluta trasparenza”.