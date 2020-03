Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato ai microfoni di Tgcom 24 e ha detto la sua su come dovrebbe comportarsi il mondo del calcio in questo momento di emergenza nazionale a causa della diffusione del coronavirus: "Il calcio si deve adeguare alla realtà, non può andare avanti da solo. Si deve navigare il più possibile a vista cercando di fare una programmazione". ​



In precedenza il Presidente del Consiglio Conte ha invece detto: "La nostra attenzione è massima, non possiamo prendere decisione avventate, incidono sullo stile di vita dei cittadini italiani. Il contagio potrebbe estendersi, non sappiamo quando raggiungeremo il picco. Il calcio? Sarà la Lega a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite".