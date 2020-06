Il Presidente del Coni Malagò ha parlato a Il Mattino in merito ai dubbi sulla ripartenza: "Erano necessarie garanzie complete, anche sulla partecipazione di pubblico perché è questa l'intenzione. Il problema non è far disputare una gara, mandare in campo 22 atleti per una partita di calcio. È tutto quello che c'è intorno a rendere l'evento complesso e a richiedere la massima attenzione".



CALCIO - "Mi è dispiaciuto per certi giudizi, c'è chi ha voluto creare una contrapposizione che non esiste. Che non può e non deve esistere. Ma il calcio non può avere canali privilegiati rispetto ad altri sport. Mi ero permesso di dire che sarebbe servito un 'piano B' per la ripartenza e mi sembra che siano stati messi sul tavolo un 'piano B' e un 'piano C'. Lo avevo detto non per invadere il campo ma perché quel piano alternativo andava immaginato anche conoscendo la complessità di interlocuzione del mondo del calcio, le sue conflittualità, le peculiarità dei suoi rappresentanti. Di tutto questo nessuno può e deve stupirsi".



STADI APERTI - "Si sta ragionando su una possibile riapertura il 14 luglio. Dipende da tanti fattori, anzitutto dalla curva dei contagi. Sembrava fino a poche ore fa che il calcetto potesse ripartire lunedì 15 e invece c'è stato un rinvio".