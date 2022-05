Durante il corso del Consiglio Nazionale del Coni, il presidente Giovanni Malagò ha rilasciato delle dichiarazioni sul calcio femminile.



'Complimenti alla Federcalcio, ha mosso le acque, ha tirato un sasso nello stagno riconoscendo le atlete tesserate in Serie A come professioniste. Ma c'è un problema, i fondi stanziati non sono sufficienti neppure per la prima stagione e dunque tutto va a carico delle società. E poi c'è una vera discriminazione all'interno del mondo femminile'.