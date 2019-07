"Quello che dobbiamo fare per Sara Gama dobbiamo farlo anche per Cecilia Zandalisini o Giorgia Sottana. E ancora Sofia Goggia e Federica Pellegrini sono considerate dilettanti: tutto il comparto deve essere rivisitato". Parole e musica di Giovanni Malagò, presidente del Coni. Sarà presente a Roma nell'incontro tra la Nazionale femminile e il Presidente della Repubblica, che andrà in scena nella giornata di giovedì: "Il sistema e le società sportive non sono in condizione di supportare queste spese. Sono molto d’accordo con il presidente Gravina: bisogna cambiare l’articolo della legge del 1981 che riconosce solo al maschile il professionismo di alcuni sport", le parole del numero uno dello sport italiano.