Scivolone del presidente del Coni Giovanni Malagò che in un'intervista a Radio 24 parla del problema razzismo negli stadi italiani: "E' sbagliato se qualcuno fa buu a un giocatore di colore, ma è ancora più sbagliato quando uno che guadagna 3 milioni di euro si lascia cadere in area e magari è anche contento di prendere un calcio di rigore". Successivamente, a margine di un evento delle Federscherma ha cercato di correggere il tiro: "Non dico che il comportamento di chi simula sia peggiore di chi fa cori razzisti, ma ogni attore protagonista deve fare la sua parte nel modo eticamente migliore".