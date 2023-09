Meglio che Romelu Lukaku si sia trasferito alla Roma e non alla Juve? A questa domanda ha risposto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "Sotto il profilo dell’entusiasmo, della notizia, della suggestione, direi sicuramente sì. Insomma, a Caselle sarebbe stata possibile l’accoglienza di Ciampino? Non scopro niente di particolare se dico che lì sarebbe stato un giocatore in più, qui è diverso".