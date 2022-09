Carlos Rincon, ex dirigente del Malaga, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di El Desmarque, dove ha rivelato alcuni particolari riguardanti Cristiano Ronaldo.'Dovevamo arrivare sui prospetti prima dei grandi club, quindi seguivamo i grandi eventi giovanili e contattavamo via telefono i migliori dei vari tornei. Ronaldo? Abbiamo fatto l’offerta attraverso Mendes, 1,5 milioni di euro, ma ci hanno risposto che ne servivano 3,5. Non una grandissima cifra, ma avevamo indicazioni di non esagerare con le offerte, quindi ci siamo fermati lì'.