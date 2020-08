9









"Mal di Ronaldo". E' il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport, che riapre il caso CR7 e alimenta le voci sul suo addio alla Juventus. Un brutto imprevisto, è il primo nodo per Pirlo, perché il portoghese brontola e a Parigi non vorrebbero farsi sfuggire l'occasione. Ma non solo. Delusioni Champions, problemi tattici e la collezione di Palloni d’Oro ferma a cinque, così Cristiano ha aperto le riflessioni sul rapporto con la Juve, perché la voglia di trionfare anche in Europa lo sta portando all'insofferenza pura.



Una situazione già vissuta a Madrid, quando ha scelto la Juve, in un mal di pancia manifestato la sera della vittoria della terza Champions consecutiva. Soffre la stagione che ha vissuto quest’anno, il suo linguaggio del corpo più volte non ha concesso fraintendimenti, scrive il giornale, che spiega: "Spesso mal servito, spesso poco al centro di quella brutta copia del “Sarrismo” applicato alla Juve. Nonostante tutto, ha segnato 31 gol, se consideriamo solo il campionato. Sono i trofei, però, che interessano a Ronaldo. Anzi, il Trofeo: la Champions. Perché quella ti aiuta vincere il Pallone d’Oro e la lotta a distanza con Messi, al momento, dice 6 per la Pulce argentina e 5 per il superuomo portoghese". Il lavoro di persuasione di Andrea Pirlo non è facile e rischiano di non bastare nemmeno il suo curriculum da calciatore, la sua immagine universalmente riconosciuta, per convincere CR7. Un rischio di perderlo c'è, nonostante la voglia della società di trattenerlo. Il Paris Saint-Germain inizia a crederci.