"Mal di Ronaldo". Così titola il Corriere dello Sport sulla prima pagina in edicola domani. Poi, spiega: "Continuano i dubbi sul futuro in bianconero di CR7. Il portoghese è di nuovo nella fase di riflessione, l'uscita dalla Champions l'ha riempito di pensieri". Anche un focus sul bilancio bianconero: "Ecco l'impatto di Cristiano e Dybala sui conti della Juve". Taglio alto dedicato all'Atalanta e all'impresa sfiorata in Champions: "Mamma mia che Dea". Di spalla il progetto per lo stadio della Roma e il mercato di Lazio e Napoli.