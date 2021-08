E adesso che fa? La domanda se la fanno tutti a Parigi, ma anche a Madrid. L’arrivo di Messi, la permanenza di Neymar, poi il francese, per un attacco stellare, in grado di vincere subito la Champions League. Ma è tutto da capire se il club dell’emiro del Qatar potrà contare davvero su Mbappé: come scrive la Gazzetta, la suspense che dovrebbe durare solo fino a lunedì, quando il francese comunicherà la decisione sul suo futuro ai vertici parigini. Il Real Madrid ancora ci spera. Nel giro di 72 ore tutto potrebbe cambiare di nuovo a Parigi. "Il desiderio del ragazzo di Bondy - si legge - è di sentirsi davvero al centro di una progettualità sportiva: oggi e non domani", così l'arrivo di Messi può complicare la permanenza di Mbappé al Psg.