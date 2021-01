2









Più di 5mila like e 100 commenti in un profilo da quasi 200mila follower. E' questo il biglietto da visita di Maira Reginato, nuova star di Instagram e grande tifosa juventina. Ibiza è la sua seconda casa, nei suoi profili social tanti selfie e foto sexy sull'isola spagnola, meta principale del divertimento per i giovani. Da una parte la musica dall'altra il calcio, la 'sua' Juve in particolare.



Nella gallery qui sotto, le foto più belle di Maira in bianconero e... non solo