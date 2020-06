3









Una star, tra Juve e Instagram. Ha quasi 200mila follower Maira Reginato sul social network più in voga degli ultimi anni ed è in ascesa. Ama le feste e la musica come testimoniano le tante iniziative che hanno avuto luogo in Ibiza, ma anche il calcio. In particolare la Juve, per cui fa il tifo. Dal costume ai fucili (finti), le sue foto stanno facendo il giro del web.



Ecco le sue foto: la splendida Maira nella nostra gallery