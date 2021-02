Maira Reginato è on fire. La sexy tifosa della Juventus e super appassionata di musica house sta diventando un influencer sempre più seguita. I follower sui social aumentano di giorno in giorno, migliaia di like per i suoi selfie e gli scatti hot. Sul suo profilo Instagram ha più di 200mila persone che la seguono e anche al freddo e al gelo Maira non frena la sua voglia di scattarsi foto. Tra i suoi ultimi post c'è un lato b in bella mostra tra le Dolomiti, che lascia tutti a bocca aperta.



