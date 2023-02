Mara Maionchi, volto della tv e tifosa juventina, ha parlato a Tuttosport, così: "In questo momento sinceramente li lascerei tutti a casa. Io mi sarei portata, pagando io, Platini, Del Piero. Quelli di oggi non mi entrano nel cuore. Hanno tutti nomi strani, sono tutti capricciosi. Ci vorrebbe un bel Rossi. Un bel Paolo Rossi per noi tifosi della Juventus. Nemmeno Vlahovic? Così mette tristezza anche a me? No grazie…".- «Purtroppo mio nipote mi ha dato un dolore. Prima che ci capitasse tutto quello che ci è successo Nicolò era juventino. L’ho anche portato a Torino a vedere la Juventus. Poi un giorno mi ha detto: “Nonna sono stufo di continuare a non vincere, cambio squadra. Mi ha tradito per andare a vedere l’Inter con suo padre. E pensare che gli avevo comprato anche la maglia». Possibilità di riportarlo a casa? «Ci proverò!».- «È forte. Mi piacerebbe che tornasse. Non so se Allegri sta pagando la situazione, se l’hanno pagata i giocatori o più semplicemente se non è riuscito a trovare la quadra. Non è sicuramente una bella stagione per la Juventus, per noi tifosi che soffriamo. Ma non facciamo drammi: abbiamo goduto tante volte».