Main Sponsor Juventus, quanto potrebbe incassare il club con Jeep e Visit Detroit

AFP/Getty Images

Quanto incassava la Juventus da Jeep come sponsor

Dopo mesi di attesa dove non sono mancate trattative che poi non si sono concretizzate,, che manca dallo scorso giugno , quando è scaduto il contratto di Jeep. Come riportato da Sport Business infatti, il club bianconero è in trattativa con due aziende. La prima è proprio Jeep, che potrebbe quindi di nuovo sponsorizzare la Juventus dopo meno di un anno e la seconda è Visit Detroit, un'organizzazione indipendente, senza scopo di lucro.

Nuovo main sponsor Juventus: quanto può incassare il club

La Juventus fino alla passata stagione aveva come main sponsor di maglia Jeep, il marchio che fa parte di Stellantis, di cui l’azionista di maggioranza è Exor, la holding degli Agnelli-Elkann)., una cifra molto alta che sarà difficile poter raggiungere nuovamente almeno nel prossimo futuro.I due sponsor infatti, come riporta calciomercato.com, potrebbero arrivare a poco più della metà, ma unendo i fondi e dunque mostrandosi entrambi sulla maglia. Una riduzione inevitabile nella situazione attuale. Sarebbero comunque introiti importanti per la Juventus, che fino ad ora in questa stagione non ha ricevuto nulla in tal senso non avendo trovato un nuovo main sponsor per la maglia.In ogni caso, rimane la questione dei dazi, che in questo momento stanno rallentando le trattative per gli evidenti ostacoli che ha costruito nel mondo economico-finanziario. E in più, l'altro ostacolo per la Juve sarebbe capire quale dei due sponsor poi effettivamente andrebbe sulla maglia visto che la FIFA non permette di averne più di uno.