Mike Maingnan, il portiere che stamattina è arrivato in Italia per le visite mediche con il Milan e che potrebbe liberare Donnarumma alla Juve, ha svelato un aneddoto che lo lega centrocampista bianconero Adrien Rabiot: "Con Adrien ci siamo quasi menati la seconda volta che ci siamo visti - aveva raccontato in una vecchia intervista a France Football - Colpa di una battuta che lui ha preso come mancanza di rispetto. È un tipo tranquillo, ma ha un carattere molto forte. Da allora andiamo d’accordo”.